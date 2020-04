[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Chiusi i parrucchieri: un cittadino ci va ugualmente, multato lui ed il barbiere che gli taglia i capelli.

E multa anche per 5 corrieri al servizio di Amazon, che si stavano bevendo una birretta dopo le consegne.

Intervista pomeridiana sull’emergenza coronavirus al sindaco di Misinto, Matteo Piuri, che fa il punto della situazione dalle sue parti.

Meno traffico, meno inquinamento, meno rumore e sulle sponde del torrente Lura compare il martin pescatore, splendidamente immortalato fa un fotografo saronnese.

Sorpresa sulle sponde del torrente Lura: è tornato il martin pescatore

Per quanto riguarda i contagi, restano “moderati” i numeri nel Varesotto, salgono (poco) Cislago, Caronno Pertusella e Saronno che fa registrare +3. L’attenzione è rivolta soprattutto alle case di riposo.

Coronavirus, non si ferma la diffusione del contagio a Saronno. Attenzione sulle rsa

Mentre per i cittadini code non solo per la spesa degli alimentari ma in centro a Saronno anche per i detersivi, è successo in piazzetta Portici.

Coronavirus, in centro a Saronno code anche… per i detersivi

Sabato sera ospite de ilSaronno lo chef saronnese Samuele Calzari che ha preparato in diretta i muffin al cioccolato.

