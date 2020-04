Coronavirus, dall’Ave di Rovello Porro 2000 euro all’ospedale di Saronno

ROVELLO PORRO – E‘ di 2.000 euro il contributo dell’Ave, l’Associazione verde età di Rovello Porro, all’ospedale di Saronno. La raccolta di fondi si è svolta nei giorni scorsi ed il denaro è già stato messo a disposizione della onlus Saronno point che con il Comitato pro-ospedale sta coordinamento e promuovendo la sottoscrizione a favore del nosocomio di piazza Borella, che peraltro sta facendo moltissimo proprio sul fronte dell’emergenza covid-19 accogliendo tanti pazienti provenienti anche dal resto della Lombardia.

Come ricordato dal presidente di Ave, Rinaldo Guerini (foto), si è trattato di esprime in modo concreto tutto quello che l’ospedale di Saronno, i suoi medici ed infermieri stanno facendo per affrontare l’emergenza.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

19042020