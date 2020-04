MILANO – Il numero totale dei lombardi contagiati dal coronavirus dall’inizio dell’emergenza è 66.236, oggi +855. In ospedale (non terapia intensiva) 10.342, oggi +300, in terapia intensiva 922, oggi -25; i guariti sono stati sinora 42.759, oggi +417; i decessi sono stati dall’inizio dell’epidemia in tutto 12.213, oggi +163; i tamponi sino ad ora effettuati in Lonbardia sono stati 264.155, oggi +8.824. E’ stato l’assessore regionale alla Protezione civile e Territorio, Pietro Foroni, a compiere l’abituale aggiornamento quotidiano sulla situazione del Coronavirus in una diretta Facebook da Palazzo Lombardia di Milano. “Il numero dei nuovi ricoverati in ospedale, seppur non in terapia intensiva, dimostra che la sfida non è ancora vinta” ha fatto notare Foroni.

Per quanto riguarda il dato provinciale, nel Varesotto si è arrivati a 2.158, oggi è +52; nel Comasco il numero totale delle persone contagiate dall’inizio dell’epidemia è arrivato a 2.488, oggi +49; in Brianza 4.068, oggi +56. “Mi piace ricordare il grande lavoro dei volontari, vado spesso al deposito della Protezione civile di Rho, dove l’attività non si ferma mai” ha rimarcato l’assessore. Ricordata anche la distribuzione già avvenuta di oltre 8 milioni di mascherine gratuite.

