LAZZATE – “Ieri mattina i nostri vigili del fuoco del comando del paese hanno provveduto, come ogni sabato, alla sanificazione delle aree più frequentate e antistanti gli esercizi commerciali, alle aree pubbliche ed altre ancora”. A fare il punto è il sindaco lazzatese, Loredana Pizzi. Prosegue Pizzi: “Oltre a queste aree si è aggiunta anche quella del parcheggio interno della casa di riposo “I gelsi”. Grazie ragazzi per la vostra disponibilità e collaborazione!”

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: un momento dell’intervento di sanificazione eseguito nelle scorse ore dai vigili del fuoco del locale comando in paese a Lazzate)

19042020