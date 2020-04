SARONNO – Dopo aver reperito e distribuito dispositivi di protezione personale ai medici di famiglia e quelli che prestano servizio per la continuità assistenziale (l’ex guardia medica) il Moss,il gruppo dei Medici Odontoiatri Operatori Sanitari e Socio Sanitari contro covid 19, ha presentato ieri un nuovo servizio dedicato questa volta ai privati.

Si tratta di “Pronto, mascherina?” che prevede la consegna a domicilio a chi ne ha realmente bisogno, perchè ha in programma un’uscita per motivi di necessità o di salute, di una mascherina. “E’ una delle iniziative che sosterremo con la raccolta fondi attivata da Moss in collaborazione con Obiettivo Saronno – spiegano gli organizzatori – sarà una distribuzione di mascherine chirurgiche a domicilio alle persone con reale necessità”.

Per ricevere il dispositivo di protezione personale, indispensabile per lasciare la propria abitazione come previsto dalla normativa, è necessario compilare un modulo attestando lo stato di necessità e fornendo le informazioni utili per organizzare la consegna.

19042020