CARONNO PERTUSELLA – “Un grande applauso al Gruppo Illva Saronno che ha deciso di riconvertire parte della sua produzione per realizzare gel disinfettante per mani. 100.000 bottigliette formato mignon 50 millilitri del brand Disaronno sono state trasformate in confezioni tascabili di gel igienizzante e donate alla Fondazione Banco farmaceutico onlus”. A ricordare l’iniziativa promossa dalla società saronnese è la Caronnese calcio, che si unisce all’elogio già giunto da Ammininistrazione locali, associazioni e semplici cittadini.

(foto archivio: una simpatica immagine di alcuni giocatori della Caronnese calcio, fra essi il capitano Federico Corno, recente ospite de ilSaronno per una videointervista)

19042020