SARONNO – Un’edizione speciale dell’appuntamento serale de ilSaronno che punta a far conoscere, ma anche ad avere spunti e riflessioni, dall’associazione Architetti del Saronnese attiva nel comprensorio ormai da diversi mesi e molto attiva anche in questo momento di emergenza da Coronavirus.

Saranno con noi per raccontare la propria attività e anche per guardare alla Fase due Alessandro Merlotti, Simone Villa di Saronno e Agostino Guerrini di Uboldo. Alle 21 qui troverete la diretta con i tre ospiti disponibile anche sulla pagina Facebook de ilSaronno e de ilGroane.

Protagonisti dell’intervista l’Amministratore del gruppo WhatsApp “Architetti del Saronnese” (circa 120 membri, per la massima parte iscritti all’ordine di Varese, Como, Milano e Monza-Brianza), Simone Villa (architetto di Saronno) come ideatore e coordinatore del progetto “Coloriamo il Saronnese” e Agostino Guerrini (architetto di Uboldo) in rappresentanza degli architetti degli altri paesi del Saronnese e membro del progetto “Architetti Condotti”.

(foto: un video-aperitivo degli architetti)

19042020