[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Vanno ancora all’insù i numeri della città di Saronno, per quanto riguarda i contagi da coronavirus: oggi, domenica, si segnala +3, portando il numero totale dei casi di contagio accertati dall’inizio dell’epidemia ad un totale di 124. Saronno rimane quindi la terza località del Varesotto in assoluto più colpita, dopo Varese che è arrivata oggi a 211 casi, ed a Busto Arsizio con 208 casi. Anche il dato di Caronno Pertusella è oggi in salita, +2 a 72 casi.

Il tutto in una giornata che ha ribadito quel trend che a livello regionale e provinciale è ormai una costante, ovvero di modesta crescita (oggi in provincia di Varese è stato fatto segnare un +52) con attenzione in particolare alle case di riposo, dove si stanno eseguendo molti tamponi su ospiti e personale.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

19042020