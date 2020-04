[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CARONNO PERTUSELLA – Non si ferma la crescita, seppur lenta (ma è costante, o quasi), dei contagi da coronavirus a Caronno Pertusella, fra i primi centri della provincia ad essere colpiti dall’epidemia. Il dato domenicale fa segnare purtroppo un ulteriore +2, portando il dato totale delle persone contagiata a 72. Il tutto in una giornata che ha ribadito quel trend che a livello regionale e provinciale è ormai una costante, ovvero di modesta crescita (oggi in provincia di Varese è stato fatto segnare un +52) con attenzione in particolare alle case di riposo, dove si stanno eseguendo molti tamponi su ospiti e personale.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

