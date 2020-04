Coronavirus, si muove il dato dei contagi a Gerenzano

GERENZANO – E’ stato in serata il sindaco Ivano Campi a fornire l’ultimo dato sui contagi da coronavirus a Gerenzano, oggi +1.

I dati odierni di Ats Insubria, comunicatimi per vie ufficiali, rilevano quanto segue:

– 18 persone positive al Coronavirus residenti e domiciliate a Gerenzano.

– 1 persona positiva al Coronavirus residente a Gerenzano ma domiciliata presso altro Comune.

– 1 persona guarita residente a Gerenzano ma che è domiciliata in altro Comune.

– 2 persone decedute.

Con l’impegno di tenervi costantemente informati, porgo un caro saluto a tutti.

Il sindaco

Ivano Campi

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: il palazzo municipale di Gerenzano)

