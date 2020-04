Il Circolino culturale vuole ricreare Cislago… in miniatura

CISLAGO – Il “Circolino culturale” vuol fare un omaggio a Cislago ed ha pensato ad un’attività per bimbi, ma anche per adulti, “per far costruire una miniatura del nostro bel paesino! Un modo diverso per festeggiare la nostra Cislago in occasione della festa del suo patrono Sant’Abbondanzio. Cislaghesi create la vostra “Cislago in miniatura”, e per farlo guardate il video YouTube Circolino culturale”. Questa l’idea che viene da responsabili del gruppo e che viene rilanciata dall’assessore comunale alla Cultura, Marzia Campanella.

Una simpatica iniziativa dunque rivolta ai più piccoli, in questo periodo particolarmente difficile legato all’emergenza coronavirus che ha di fatto fermato tutti gli appuntamenti culturali, di aggregazione ed anche gli eventi dedicati ai più giovani come laboratori e incontri. Si pensa dunque anche ai piccini (ma non solo a loro), che si cerca di tenere vivi anche con queste iniziative inedite ed a “distanza”, che possono comunque stimolare ed impegnare i più piccini.

