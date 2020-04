CISLAGO – “Domenica 19 e lunedì 20 aprile a Cislago sarebbero stati due giorni di festa del nostro patrono Sant’Abbondanzio, purtroppo non possiamo festeggiare come tutti gli anni, per ovvi motivi…” Lo sottolinea l’assessore comunale alla Cultura, Marzia Campanella, che si sofferma su questo momento doppiamente particolare per la comunità cislaghese.

Prosegue Campanella: “Ringrazio la parrocchia di Cislago che ha realizzato un suggestivo video ci ricorda alcune passate edizioni della nostra “Festa Bela”. Avremo tutto il tempo per ritornare a festeggiare, ma oggi dobbiamo essere responsabili e coscienti. Seguiamo le indicazioni delle autorità sanitarie e restiamo a casa!”

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

19042020