SARONNO – Le giornata per un futuro campione di basket è lunga durante il lockdown anche se ci sono i compiti e le lezioni online manca sempre tanto la palestra, gli amici e gli allenamenti. Non stupisce quindi che la Robur Basket storica società con sede al centro sportivo Ronchi abbia pensato ad una serie di esercizi e allenamenti da fare a casa da soli sotto la supervisione di mamma e papà. Tanti esercizi per continuare a migliorare, perfezionando la coordinazione e soprattutto tenere viva la propria passione.

Particolarmente simpatica e ben riuscita la lezione di giocoleria proposta con un video ad hoc da Claudia. A renderla ancora più unica il fatto che permetta non solo di lanciare in aria e “gestire” tre palline ma di imparare a farle con altrettante paia di calzini. Qualcosa che tutti i bimbi hanno in casa e che permetterà loro di divertirsi senza “crear problemi” in casa.

200420