MILANO – “Sono trascorsi due mesi dal weekend del 21 febbraio nel quale a Codogno è partito il primo focolaio. I Comuni travolti per primi dallo tsunami del coronavirus, hanno mostrato grandissima responsabilita’ nel rispettare le restrizioni imposte e nell’accettare la situazione con comportamenti che hanno contribuito fortemente a limitare l’avanzata del contagio in quella zona”. “La sfida non e’ ancora vinta, puo’ essere ancora lunga e quindi dobbiamo continuare a prestare massima attenzione e rispettare le misure finora vigenti a tutela di tutta la comunita'”. Lo ha ricordato oggi l’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni intervenendo alla diretta Facebook quotidiana trasmessa ieri pomeriggio dalla pagina di Lombardia Notizie Online. Foroni ha sottolineato il lavoro fondamentale giocato nell’emergenza dai volontari della Protezione civile,

specificando che nel periodo 22 febbraio-19 aprile sono state

messe a disposizione oltre 77.000 giornate lavoro con punte di 3000 volontari al giorno.

“In relazione all’emergenza coronavirus – ha continuato – la

Protezione civile regionale ha continuato ad effettuare attivita’ di supporto logistico ai Comuni, trasporto di materiali sanitari per la gestione dell’emergenza, supporto alla gestione del

numero verde attivato per l’emergenza, oltre a dare supporto

logistico per l’allestimento di spazi per triage e per l’allestimento degli ospedali da campo, verifica degli spazi ed allestimento di strutture destinate alla quarantena; supporto, ove attivato, alle attivita’ di sorveglianza sanitaria presso gli aeroporti”. “La Protezione civile – ha inoltre precisato l’assessore – ha fatto da tramite su tutte le questioni organizzative per i vari contingenti delle delegazioni internazionali accorse in aiuto. Un lavoro incessante e un’esperienza positiva di raccordo pur nella grave situazione in corso. Prima dell’emergenza stavamo lavorando ad un forte potenziamento della Protezione civile regionale, quello che e’ successo dimostra ancora di piu’ quanto sia necessario rendere questo servizio ancora piu’ forte nella sua capacità di intervento, perchè è un grande risorsa della comunità”.

20042020