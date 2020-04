SOLARO – “Venerdì con alcuni sindaci del Nord Ovest mi sono incontrata in videoconferenza con Federico Lorenzini, sindaco di Paullo e biologo molecolare. Abbiamo affrontato la questione dei test sierologici da un punto di vista professionale e abbiamo ricevuto importanti informazioni scientifiche da parte sua e chiarimenti importanti sull’efficacia di tali test”.

Inizia così il testo condiviso dal sindaco Nilde Moretti sulla propria pagina Facebook.

“In sostanza i test sierologici, in questo momento, hanno un valore maggiore dal punto di vista epidemiologico ma non bastano a dare un quadro clinico al singolo paziente, sono molto sensibili nel risultato che deve essere interpretato correttamente, non sono regolamentati normativamente (ad oggi) da Regione Lombardia e chi li sta effettuando lo fa conoscendo queste premesse di partenza.

Uno screening su ampie fasce della popolazione è importante ma non esaustivo mentre il vero tema è l’effettuazione, in questa fase pandemica, dei “tamponi”. Ragion per cui il nostro appello a Regione Lombardia e alle autorità sanitarie competenti di fornire un quadro normativo e scientifico certo è la strada maestra da percorrere. Restiamo in attesa delle risposte, senza polemica e senza pregiudizio politico ma solo nell’interesse delle comunità amministrate dai Sindaci”.

20032020