LIMBIATE – La primavera è la stagione di grande vitalità e lavoro all’Istituto Luigi Castiglioni di Limbiate e il Coronavirus non ha fermato la scuola.

L’istituto tecnico agrario di via Garibaldi, che dispone di un’ampia area coltivata, ha voluto donare profumati e colorati fiori all’Ospedale di Saronno e all’Ospedale Sant’Anna di Como. “Un piccolo gesto – spiegano i ragazzi e gli insegnanti -per dire grazie ai medici, infermieri e tutto il personale sanitario che si trova in prima linea in questo difficile momento”.

Ad accompagnare il dono, gli studenti hanno allegato qualche disegno e pensiero da loro realizzato, in segno di stima per la lotta senza tregua che si sta combattendo negli ospedali: un paio di settimane fa, biglietti e ringraziamenti erano stati recapitati anche all’ospedale di Desio.

20042020