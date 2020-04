SARONNO – TRADATE – LOCATE VARESINO Sono stati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Saronno e di Tradate ad aiutare il 27enne conducente dell’auto che finendo fuori strada in via Cesare Battisti a Locate Varesino ha sfondato il muro di un’abitazione privata. Il ragazzo è stato estratto dall’auto e portato all’ospedale di Circolo.

L’impatto è avvenuto alle 22,40 quando un 27enne ha perso il controllo della propria vettura finendo contro un muro che ha sfondato. Arrivati sul posto i pompieri si sono occupati di aiutare il ferito ed anche di mettere in sicurezza l’auto. Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza del Sos di Mozzate ed un’automedica. Il personale sanitario ha prestato le prime cure per oltre un’ora al 27enne che poco prima di mezzanotte è stato accompagnato all’ospedale di Circolo. Nell’impatto, tanto forte da abbattere il muro, ha riportato lesioni decisamente gravi tanto da arrivare al pronto soccorso in codice giallo. Le operazioni si sono protratte fino alle 12,30.

(foto: alcuni momenti dei soccorsi)