Coronavirus, Ceriano Laghetto: sanificato il centro diurno Macallè e uffici comunali

CERIANO LAGHETTO – Si sono svolte ieri le operazioni di sanificazione ambientale all’interno di alcuni edifici comunali, per garantire una maggiore sicurezza di operatori e volontari. L’intervento è stato donato dalla Eco Clean di Tilli Leonardo, con sede a Biccari (Foggia), grazie alla collaborazione del gruppo di Protezione civile di Rovello Porro e Ceriano Laghetto. L’intervento, realizzato tramite uno strumento che produce ed eroga vapore secco surriscaldato con l’aggiunta di prodotto igienizzante ha riguardato i locali del Centro Diurno Integrato Macallè, gli Uffici comunali, la sede dei volontari Gst. “L’intervento è stato effettuato da personale specializzato, con prodotti certificati per garantire la massima sicurezza e un valido contributo alla riduzione del rischio da contagio” spiega Giuseppe Sessa, già comandante della Polizia locale di Ceriano Laghetto ed oggi volontario di Protezione civile.

“L’emergenza in corso ci ha permesso di sperimentare anche molte forme di solidarietà e generosità da parte di singoli cittadini, imprese e associazioni, come è avvenuto anche in questa occasione – commenta l’assessore ai Servizi sociali, Dante Cattaneo – E’ l’occasione per ringraziare di nuovo tutti quelli che stanno dando una mano concretamente mettendo a disposizione impegno personale, prodotti e strumentazione per garantire la sicurezza e la salute di tutti”.

23042020