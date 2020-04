SOLARO – “Ieri ci è stato regalato un nuovo carico di mascherine che utilizzeremo per le persone in isolamento e per chi si deve recare in ospedale con patologie. I benefattori, che ringrazio con tutto il cuore, sono Asd Universal Solaro, Polisportiva Solaro, Asd Solaro Sport, Butoku, Avis comunale di Solaro e Guarnitec Srl”. Così il sindaco di Solaro, Nilde Moretti, in prima linea sin dall’inizio dell’emergenza coronavirus sul territorio solarese.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus sul territorio:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: il sindaco di Solaro, Nilde Moretti, con le mascherine donate da associazioni e aziende locali. Saranno utìlizzate sul territorio)

23042020