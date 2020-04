Coronavirus, Gadda: “Subito chiarezza sui morti di Bergamo!”

VARESE – “Il Governo e la Regione Lombardia facciano subito luce e diano spiegazioni su quanto rivelato dal Tg1: i cittadini di Bergamo che hanno visto i propri cari deceduti portati in altre città per la cremazione hanno ricevuto a casa le spese di cremazione e di trasporto, con tanto di fattura”. Così la parlamentare locale Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva.

Prosegue Gadda: “Tutti abbiamo visto le immagini delle bare portate via dai camion dell’Esercito, è necessario fare subito chiarezza per non aggiungere umilianti disagi a chi ha già subito il dolore indicibile di perdere una persona cara, spesso senza neanche poterla salutare. Chi ha chiesto loro le spese? A che titolo?”

(foto archivio: Maria Chiara Gadda, parlamentare di Italia viva)

