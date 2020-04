SARONNO – A Saronno ancora in salita il dato dei contagi da coronavirus, oggi +2 arrivando così a 138 persone che sono state raggiunte dal virus, dall’inizio della pandemia ad oggi. E’ un dato che lascia la città degli amaretti al terzo posto nella classifica provinciale delle località dove si è registrato il maggior numero di contagi, alle spalle di Busto Arsizio (244), Varese città (215) mentre al quarto posto c’è Gallarate sempre in salita (132).

Per quanto riguarda il dato regionale, oggi si sono registrati +1073 casi, e +200 decessi. Dato molto basso oggi nel Varesotto, +38; più alto nel comasco, +83, ed in Brianza oggi +64. Nelle vicine Groane, fermo solo il dato di Solaro. Nel Saronnese, tutti fermi meno Cislago.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.