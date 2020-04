[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CERIANO LAGHETTO / LAZZATE / COGLIATE / MISINTO – Gli ultimi dati sul contagio da coronavirus mostrano un aumento generalizzato, seppur lieve, in quasi tutti i comuni delle Groane, si “salva” soltanto Solaro.

Ecco l’ultimo dato disponibile (tra parentesi quello precedente, in caso di variazioni):

Solaro 57

Ceriano Laghetto 14 (13)

Cogliate 22 (21)

Misinto 17 (16)

Lazzate 32 (31)

Cesano 169 (165)

Limbiate 154 (151)

In Brianza oggi si è registrato un +64 che porta il numero totale delle persone che sono state contagiate dal coronavirus dall’inizio dell’epidemia a 4.317. A livello regionale, ci sono stati oltre mille contagi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: cerimonia in ricordo delle vittime del coronavirus, davanti al Municipio di Limbiate)

