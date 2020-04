MILANO – Continua il trend al ribasso per il contagio da coronavirus in Lombardia, ma anche oggi +200 morti ed oltre 1.000 nuovi casi. Dato molto basso oggi nel Varesotto, +38; più alto nel comasco, +83, ed in Brianza oggi +64.

Di seguito i dati dei contagi odierni in Lombardia, e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 70.165 (+1.073)

ieri: 69.092 (1.161)

l’altro ieri: 67.931 (+960)

– i decessi: 12.940 (+200)

ieri: 12.740 (+161)

l’altro ieri: 12.579 (+203)

– in terapia intensiva: 790 (-27)

ieri: 817 (-34)

l’altro ieri: 851 (-50)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 9.192 (-500)

ieri: 9.692 (-113)

l’altro ieri: 9.805 (-333)

– i tamponi effettuati: 302.715 (+12.016)

ieri: 290.699 (+13.502)

l’altro ieri: 277.197 (+6.711)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 10.946 (+98)

ieri: 10.848 (+60)

l’altro ieri: 10.788 (+50)

BS: 12.308 (+130)

ieri: 12.178 (+100)

l’altro ieri: 12.078 (+74)

CO: 2.764 (+83)

ieri: 2.681 (+89)

l’altro ieri: 2.592 (+42)

CR: 5.807 (+101)

ieri: 5.706 (+65)

l’altro ieri: 5.641 (+150)

LC: 2.132 (+23)

ieri: 2.109 (+16)

l’altro ieri: 2.093 (+13)

LO: 2.833 (+46)

ieri: 2.787 (+36)

l’altro ieri: 2.751 (+11)

MB: 4.317 (+64)

ieri: 4.253 (+42)

l’altro ieri: 4.211 (+54)

MI: 17.277 (+277) di cui 7.221 (+105) a Milano citta’

ieri: 17.000 (+480)

l’altro ieri: 16.520 (+408)

MN: 3.022 (+45)

ieri: 2.977 (+44)

l’altro ieri: 2.933 (+20)

PV: 3.874 (+76)

ieri: 3.798 (+93)

l’altro ieri: 3705 (+64)

SO: 1.056 (+44)

ieri: 1.012 (+46)

l’altro ieri: 966 (+6)

VA: 2.340 (+38)

ieri: 2.302 (+51)

l’altro ieri: 2.251 (+55)

e 1.489 in corso di verifica.

23042020