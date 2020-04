Coronavirus, mercoledì con nuovi contagi a Saronno ed il palasport diventa deposito Cri. Appello: “Chiarezza sulla Focris!”

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – L’emergenza coronavirus non è finita: le confermano i dati dei contagi del Saronnese che restano in crescita al pari di quelli provinciali e regionali

e lo conferma l’impegno della Croce rossa italiana che sta trasformando il palasport “Dozio” di via Biffi in un deposito di beni di prima necessità per i bisognosi.

Appello di Obiettivo Saronno, “sindaco fai chiarezza sulle morti alla rsa Focris!”

Ma si spera che un allentamento delle misure anti-contagio possa portare a riaprire lo storico mercato del mercoledì mattina a Saronno, Regione Lombardia sta definendo le nuove regole.

Mentre in soccorso del circo bloccato a Saronno per l’emergenza coronavirus, e dei suoi animali, scende in campo l’esponente politica ed animalista Vittoria Brambilla.

Nel pomeriggio “insegnare ai bimbi delle elementari durante il lockdown”, intervista a Elena Grandin, insegnante.

Insegnare ai bimbi delle elementari con il lockdown: intervista alla maestra Elena Insegnante della scuola elementare di Ceriano Laghetto Elena Grandin racconta a ilSaronno e ilGroane le attività che porta avanti con i propri alunni Posted by IlSaronno on Wednesday, 22 April 2020

Intervista serale de ilSaronno con gli autori del libro-biografia della partigiana saronnese Ivonne Trebbi.

Intervista agli autori della biografia di Ivonne Trebbi Una chiacchierata "corale" con chi ha scritto la biografia della staffetta partigiana Ivonne Trebbi in stampa in questi giorni Posted by IlSaronno on Wednesday, 22 April 2020

