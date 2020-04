[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Non solo in quelle tradizionalmente da asporto ma pure nelle pizzerie “tradizionali” di Saronno ci si organizza per restare in attività o riaprire, rispettando le regole di distanziamento delle autorità sanitarie contro il coronavirus. A “La Perla” di via Marconi sono ripartiti in questi giorni, con forno acceso, cucina funzionante e consegne a domicilio. A preparare le pizze è personalmente anche uno dei titolari, Emilio Conte, tornato dunque alla sua vecchia passione di pizzaiolo, davanti al forno: “Ho deciso di rimettermi in pista. Voi state a casa comodi e noi sempre con professionalità cercheremo di soddisfare le vostre esigenze con una semplice telefonata alla ristorante pizzeria, al numero 029603429, sia a pranzo che a cena!” dice Emilio.

Un modo, in questo lungo periodo di lockdown, per tenere i contatti con la clientela – La Perla è davvero una delle storiche pizzerie saronnesi ed è conosciuta anche fuori città – e tenere impegnato anche il personale.

23042020