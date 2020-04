SARONNO – GERENZANO “Cuore e Anima” è ciò che l’artista Francesco Fazio ha messo all’asta per raccogliere fondi per aiutare la Caritas a gestire l’emergenza Coronavirus e le difficoltà di tante famiglie fragili nel Saronnese. Non è solo lo spirito dell’artista ma soprattutto l’opera d’arte in acciaio corten che nel 2019, lo stesso anno della realizzazione, ha viaggiato oltre oceano con destinazione Miami, dove è stata esposta su invito di Vittorio Sgarbi. L’opera è stata valutata 3 mila euro e sarà all’asta “online” fino a sabato 25 aprile. La base d’asta di 1000 euro e le offerte potranno essere effettuate pubblicamente o in privato. Non è la prima volta che Francesco Fazio mette le proprie abilità al servizio della collettività. Basti citare come abbia realizzato l’opera d’arte che accoglie quanti entrano nel nuovo Municipio di Gerenzano.

Non è la prima produzione che l’artista dedica alla cittadinanza: già nel tardo 2019, Francesco Fazio realizzò il leggio esposto all’interno del Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese a sostegno di un’idea proposta dalla direttrice della testata IlSaronno, Sara Giudici: un iPad utile a ripercorrere la storia attuale della città e delle sue fabbriche attraverso le pagine della testata online. L’opera, ancora oggi esposta all’interno del Mils è titolata “Il Progresso” e realizzata in acciaio inossidabile e corten.

(in foto: l’opera Cuore e Anima)