SARONNO – Sorprese da lockdown: “Il periodo di forzata inattività per l’emergenza coronavirus non ferma la “produttività” della società nerazzurra! Siamo infatti orgogliosissimi di presentare un nuovo accessorio per la serie A1 fornitoci dal nostro sponsor Euram. Ecco la bag ufficiale della stagione 2020, presentata direttamente da Carlo Mignosi, titolare di Euram”. Così i dirigenti dell’Inox Team Saronno Lo zaino è realizzato da Eastpro Sporting Goods.

Per ora le saronnesi si allenano a casa, la Federazione baseball e softball dopo due rinvii per l’emergenza sanitaria in corso, ha provato a prevedere una data per la possibile partenza dei campionati, che è fissata a metà giugno, con l’impegno comunque a valutare la situazione nel corso di queste settimane, in base all’evolversi degli eventi. Quello di serie A nel softball sarà un campionato del tutto particolare, divisi in due gironi su base territoriale per la regular season, e senza prevedere retrocessioni fra le categorie.

SORPRESE DA QUARANTENA🎁🔥 SORPRESE DA QUARANTENA 🎁🔥🔹Il periodo di inattività non ferma la produttività della società nerazzurra! Siamo infatti orgogliosissimi di presentare un nuovo accessorio per la Serie A1 fornitoci dal nostro sponsor EURAM! @Carlo Mignosi🔹ecco la bag ufficiale della stagione 2020, presentata direttamente da Carlo Mignosi, titolare di EURAM! 🎒🔹zaino realizzato da Eastpro Sporting Goods#InoxTeamSaronnoSoftball ⚫️🔵#EURAM 🔥#softballbag 🎒🥎#TimeToShine✨ Posted by Saronno Softball on Wednesday, 22 April 2020

(foto di gruppo del Saronno all’inizio della scorsa stagione)

23042020