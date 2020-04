SARONNO – Pubblichiamo la nota sul 25 aprile condivisa dall’assemblea antifascista saronnese.

“Siamo abituati a vivere e festeggiare la giornata del 25 aprile in piazza, insieme, condividendo spalla a spalla uno spazio di libertà conquistato da chi è venuto prima di noi.

Il momento che stiamo vivendo ci pone delle domande, ci fa mettere in discussione, ci fa chiedere a noi stessi in che modo raccogliamo quel testimone che ci hanno passato, quella responsabilità di tenere vivo e aperto quello spazio di libertà e, se possibile, migliorarne la qualità.

Per la prima volta, il 25 aprile, impossibilitati a scendere in piazza, sentiamo anche il bisogno di fermarci simbolicamente per un giorno a riflettere su tutto questo, pensare al presente e tentare di capire un futuro prossimo, che si sta riscrivendo più velocemente di quanto pensassimo, con i caratteri dell’autoritarismo e del controllo sociale.

Abbiamo bisogno di sospendere per un giorno la liturgia, recuperare forze e pensieri, consapevoli del fatto che, dal 26 aprile, ci sarà tanto da fare”

