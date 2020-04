Calcio 1′ categoria: Fbc Saronno, Rovellasca, Ardor Lazzate unite nel lutto per Dubini (Guanzatese)

GUANZATE – Anche Fbc Saronno, Sc Rovellasca ed Ardor Lazzate si uniscono al lutto degli sportivi locali, ed in particolare degli appassioni del calcio, per la scomparsa di Angelo Dubini, presidente della Guanzatese, una delle formazioni che assieme ai biancocelesti si stava contendendo la vittoria nel campionato di Prima categoria, sino allo stop per l’emergenza coronavirus. E’ morto giovedì a 74 anni, dopo essere stato colpito dal coronavirus. Alla sua guida la Guanzatese aveva anche raggiunto lo storico traguardo della serie D.

Così il Fbc Saronno

In un momento non semplice per il nostro paese,questa sera è arrivata una notizia che ci rattrista molto, alla Usd Guanzatese 1970 e alla famiglia del presidente Angelo Dubini, venuto a mancare in queste ore, le più sentite condoglianze da parte di tutta la societá Asd Fbc Saronno 1910.

Così l’Ardor Lazzate

Con immensa tristezza e profondo sconforto, Ardor Lazzate è vicina alla Usd Guanzatese 1970 e alla famiglia Dubini per la prematura scomparsa dello storico Presidente Angelo.

Così il Sc Rovellasca

Ci sono notizie, tante purtroppo ultimamente, che non vorremmo mai dover ricevere. Ci lascia il Presidente della Usd Guanzatese 1970 Angelo Dubini. È triste non poter portare l’ultimo saluto. Possiamo solo stringerci al dolore della famiglia.

(foto, da sinistra: il direttore sportivo dell’Ardor Lazzate Marco Proserpio, con il presidente della Guanzatese, Angelo Dubini)

24042020