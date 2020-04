MILANO – La Lombardia punta sui Drive-in. Lo conferma l’assessore regionale allo Sport e ai Giovani, Martina Cambiaghi: “All’interno delle riflessioni sulla “Fase 2″, che la Lombardia ha ribattezzato ‘ritorno alla nuova normalità’, ho proposto di incentivare i drive-in per i cinema e per altre manifestazioni come i concerti. Mi confronterò con l’assessore alla Cultura Galli per ampliare l’offerta culturale, includendo per esempio gli spettacoli teatrali”.

Su ilSaronno l’intervista al responsabile dei cinema Silvio Pellico e Prealpi di Saronno, Vittorio Mastrorilli; attualmente chiusi per l’emergenza coronavirus; ed Oscar Masciadri del teatro civico “Giuditta Pasta”.

