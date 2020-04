[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO / MILANO – Riapertura dei mercati, si va avanti in questa direzione ed è un tema ovviamente di grande interesse per Saronno dove si tiene il mercoledì mattina, anzi teneva prima dell’emergenza coronavirus, il mercato più grande di questa parte della Lombardia, con oltre 200 banchi.

“Regione Lombardia questo pomeriggio ha definito le regole di cornice per la sperimentazione dei mercati comunali all’aperto che partirà dal prossimo 29 aprile, in accordo con le richieste di Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni”. Lo fa sapere una nota della Regione. “La sperimentazione – prosegue il comunicato – avrà luogo all’insegna delle linee guida di prevenzione e sicurezza che caratterizzeranno ogni iniziativa di Regione in vista della fase due, lasciando ai Comuni che vorranno aderire la possibilità di disciplinare in modo più mirato le singole disposizioni a seconda del contesto”. Le nuove regole prevedono, tra l’altro, una certa distanza fra i banchi di vendita.

Nell’attesa, c’è anche chi fra gli ambulanti si è organizzato con le consegne a domicilio.

24042020