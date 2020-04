ROVELLO PORRO / ROVELLASCA / LOMAZZO / BREGNANO / TURATE – Poco mossi, ma in qualche località ci sono ancora incrementi, per quanto riguarda il contagio da coronavirus nei comuni della bassa comasca. Ecco il dato odierno (tra parentesi quello del giorno prima, in caso di variazioni):

Rovello Porro 14

Rovellasca 18 (17)

Turate 43 (42)

Lomazzo 24 (23)

Bregnano 18

Situazione stabile, invece, in diversi comuni limitrofi, da Caronno Pertusella a Cislago, a Gerenzano. Mentre +1 è stato fatto segnare ad Origgio. +1 anche a Uboldo. Il tutto in un venerdì nel quale, nel Varesotto, si sono registrati solo +38 casi di contagio, uno dei numeri più bassi degli ultimi tempi ed anche a livello regionale. In Lombardia è in discesa il trend dei ricoveri in ospedale ed in terapia intensiva, ci sono anche meno morti ma i nuovi contagi superano comunque il migliaio (+1091).

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una veduta di Rovello Porro in questi giorni di emergenza coronavirus)

