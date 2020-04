SARONNO – Un’edizione speciale dell’appuntamento serale de ilSaronno che punta a far conoscere come sia cambiata l’attività di due vere istituzioni saronnesi la Saronno Point e il Comitato per la tutela e la salvaguardia dell’ospedale di Saronno. Stasera con Massimo Beneggi e Mario Busnelli parleremo della raccolta fondi per l’ospedale di piazzale Borrella ma anche delle diverse attività delle due realtà

lle 21 qui troverete la diretta con i tre ospiti disponibile anche sulla pagina Facebook de ilSaronno e de ilGroane.

Per chi volesse contribuire riportiamo le coordinate per effettuare donazioni all’ospedale saronnese di piazzale Borella tramite Saronno Point che collabora da anni con il presidio per rispondere alle esigenze di diversi reparti.

IBAN: IT53G0200850520000102967454 Intestato a: Associazione Saronno Point Onlus Causale: Emergenza CORONAVIRUS Ospedale di Saronno

(foto: i due ospiti della diretta)