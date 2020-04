ORIGGIO – Obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei dipendenti e dei cittadini al momento della ripresa e per questo motivo il sindaco Mario Ceriani ha deciso di sottoporre gli agenti della polizia locale e il resto del personale al test sierologico per capire se sono entrati in contatto col Covid-19.

“Stiamo aspettando la disponibilità dei kit – spiega il primo cittadino – noi il proporremo a tutto il personale che potranno sottoporsi al test a propria volontà. E’ uno strumento importante come misura di prevenzione e per loro sicurezza e per quella collettività, nel momento della ripresa”.

Il comune di Origgio si è distinto in tutta l’emergenza per l’impegno al sostegno a chi lotta contro il coronavirus sono stati, ad esempio, acquistati e donati ai medici di famiglia e all’ospedale di Saronno dei saturimetri per permettere un monitoraggio più rapido e semplice dei malati nella propria abitazione.

(foto archivio: il municipio di Origgio)