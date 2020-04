Coronavirus, salgono a dieci i decessi a Solaro. 61 le persone contagiate

SOLARO – Aggiornamento dei dati di contagio sul territorio comunale di Solaro a venerdì 24 aprile. Purtroppo, salgono a dieci le vittime dell’epidemia da Sars-Cov2. Dai dati ufficiali di Ats forniti al Comune, risultano altresì 61 contagi positivi. Commenta i numeri il sindaco Nilde Moretti: «Ci uniamo al cordoglio delle famiglie di tutte le persone scomparse in questi giorni per questa tragica epidemia. Nella speranza di non dover più comunicare questo genere di notizie, come Sindaco e come solaresi continuiamo ad essere al fianco di tutti i nostri concittadini colpiti dal lutto. Nonostante le notizie, che parlano di possibili riaperture nei prossimi giorni, la situazione non è ancora favorevole ed è imperativo continuare a seguire le restrizioni attualmente in vigore». Il primo cittadino aggiunge poi un messaggio in vista del 25 aprile: «Siamo vicini ad una ricorrenza importante per tutta Italia, come il 75esimo Anniversario della Liberazione del 25 aprile. Possiamo cogliere quest’occasione per sentirci ancora più vicini nonostante le distanze imposte prima di ogni altra cosa dal buon senso: un semplice gesto come esporre la bandiera tricolore da finestre, balconi e cancelli sicuramente ci farebbe sentire ancora più comunità, una comunità coesa e solidale, pronta a dare forza e sostegno a tutte le persone in difficoltà».

