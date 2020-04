CISLAGO – Si è dimessa da assessore ma resta a disposizione dei cittadini: il riferimento va a Marzia Campanella ed alla “dote scuola 2020-2021”. “Come avviene da tre anni la domanda per la Dote scuola si può presentare solo on line. Anche quest’anno, visto le numerose richieste pervenute, mi sento in dovere di dare un supporto a quelle famiglie che non hanno la possibilità di presentare la domanda. Per tutti i miei concittadini che necessitano del “mio supporto tecnologico” lascio il mio recapito per fissare l’appuntamento che ovviamente sarà gestito con tutte le misure di sicurezza che impone l’emergenza Covid-19″ rimarca Campanella.

Prosegue: “Chiamatemi da lunedì 27 aprile dalle 10 alle 12 al numero telefonico 3384451951. Gli appuntamenti inizieranno da lunedì 27 aprile dalle 16 alle 18 e termineranno mercoledì 27 maggio. Vi ricordo che per presentare la domanda serve: Isee aggiornato al 2020, tessera sanitaria con rispettivo pin, indirizzo email personale. Il bando scade il 29 maggio”.

