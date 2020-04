SolaroTricolore, l’inziativa del sindaco Moretti con le bandiere sui balconi

SOLARO – La bandiera tricolore sui balconi, ecco il contest lanciato dal sindaco Nilde Moretti in vista del 75esimo anniversario della Liberazione. Per il 25 aprile, il primo cittadino invita, ad esporre la bandiera sui balconi, dalle finestre e dalle ringhiere, fotografarla e postarla sui social con l’#SolaroTricolore.

«Come alcuni sindaci hanno proposto, anche a Solaro abbiamo pensato di fare un contest su Facebook in occasione del 25 aprile, un’iniziativa già valida da ora. Il nome è #SolaroTricolore. Visto che non possiamo uscire di casa, invitiamo tutti a postare su Facebook le foto della nostra bandiera tricolore esposto da casa nostra, o quello del nostro vicino se a lui non dispiace. Fondamentale è usare l’hashtag #SolaroTricolore così possiamo poi trovarle tutte e fare un collage con le migliori».

Le celebrazioni del 25 aprile a Solaro saranno tutte trasmesse su YouTube, dal canale della parrocchia la Santa Messa e sul canale Consigli Comunali Solaro la cerimonia, il discorso del sindaco e del presidente dell’Anpi ed il concerto del Corpo Musicale Attilio Rucano.

24042020