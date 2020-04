SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota dell’Amministrazione comunale in merito alle celebrazioni del 25 aprile a Saronno. Avremmo voluto essere presenti, per effettuare la diretta Facebook (come fatto dal comune di Caronno dando anche l’opportunità a chi rimane a casa di vivere l’evento in diretta) ma l’Amministrazione non ci ha messo nelle condizioni di poterlo fare chiedendo ai giornalisti di non essere presenti nella giornata di ieri e anticipando in mattinata la cerimonia senza nessuna comunicazione.

Nel rispetto dei limiti previsti dai decreti governativi dovuti all’emergenza coronavirus non è stato possibile realizzare celebrazioni pubbliche per la ricorrenza del 25 aprile – Festa della Liberazione. Per rendere il dovuto omaggio ai Caduti, quale rappresentante della Comunità di Saronno, il sindaco Alessandro Fagioli ha deposto la Corona al Monumento ai Caduti Saronnesi in piazza Caduti Saronnesi e al Monumento Salvo D’Acquisto presso il Parco Salvo D’Acquisto. È stata inoltre collocata una Corona d’Alloro al Monumento ai Caduti Isotta Fraschini in Piazza della Repubblica, oltre ad una composizione floreale pensile sulla lapide in via Caduti Liberazione. Delle ciotole di fiori sono state invece posizionate in tutti i Monumenti cittadini.

“Stamattina, nel rispetto dei decreti ministeriali, abbiamo celebrato la Festa della Liberazione in maniera anomala rispetto agli scorsi anni, evitando quindi assembramenti e manifestazioni. Sembra paradossale festeggiare la Liberazione mentre siamo ancora chiusi nelle nostre abitazioni con possibilità limitate di spostamento. Proprio in questo periodo di limitazioni comprendiamo quanto sia stato importante il sacrificio dei cittadini del passato. Si è desiderato e voluto rendere i debiti onori ai partigiani quale ringraziamento per il sacrificio estremo che hanno compiuto, con omaggio al vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, simbolo di sacrificio delle Forze Armate a favore della popolazione. Alcuni saronnesi, durante la deposizione delle corone, si sono affacciati alle finestre intonando la canzone “Bella Ciao” riuscendo a partecipare, anche se a distanza, alla celebrazione. Colgo l’occasione per salutare tutti i cittadini e ringrazio le associazioni che partecipano costantemente a queste manifestazioni, ma che oggi non sono potute scendere in piazza. Nella speranza di poter riprendere presto la normale vita quotidiana con le attività sociali, lavorative, culturali, di studio, tempo libero e sport, rivolgo a tutti un abbraccio. Viva la Saronno liberata” è questo il pensiero del Sindaco Alessandro Fagioli.

