25 aprile: a Solaro parrocchia e comune fanno squadra su Youtube per “far partecipare” i cittadini

SOLARO – Sarà un 25 Aprile tutto su YouTube a Solaro. L’amministrazione comunale ha pensato, per rendere accessibile il 75esimo Anniversario della Liberazione a tutti i cittadini che non potranno presenziare fisicamente per via delle restrizioni imposte dalle misure per la gestione ed il contenimento dell’epidemia, di trasmettere l’evento sui canali Parrocchia Solaro e Consigli Comunali Solaro.

Si comincia alle 9.30 con la Santa Messa trasmessa in diretta dalla chiesa parrocchiale. Alle 11 le musiche registrate dal Corpo Musicale Attilio Rucano introdurranno i discorsi del Sindaco Nilde Moretti e della presidente dell’Anpi di Solaro Marisa Giurintano. La corona sarà deposta alla presenza della sola autorità del Sindaco nel cortile della villa comunale.

«Sarà un 25 aprile molto particolare – dice il primo cittadino – ma per nulla meno sentito da parte di questa amministrazione e di tutta la comunità solarese. La presenza dei cittadini non sarà fisica eppure sentiamo e sentiremo la loro vicinanza e la loro partecipazione a questa giornata. Chiedo a tutti di esporre alle finestre ed ai balconi il Tricolore, per dare ancor più significato a questo evento così importante per la nostra storia di italiani come la Liberazione, un evento che noi abbiamo voluto proporre in una preziosa collaborazione con l’Anpi. Per la banda poi sarà un giorno importante, quello che coincide con la loro fondazione, e li ringraziamo per esserci con la loro musica anche in questo momento difficile».