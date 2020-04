CERIANO LAGHETTO – Anche a Ceriano Laghetto questa mattina si sono svolte le celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione, con il sindaco Roberto Crippa e pochi altri rappresentanti istituzionali e del volontariato locale. Il tutto, per la prima volta nella storia, anche in paese infatti si è tenuto senza eventi pubblici, nel rispetto delle norme contro il contagio da coronavirus.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: un momento della celebrazione di questa mattina a Ceriano Laghetto, per il 25 aprile, con il sindaco Roberto Crippa e nel rispetto delle norme sul “distanziamento” e l’uso della mascherina, contro la diffusione del contagio da coronavirus)

25042020