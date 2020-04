GERENZANO – Oggi, “75′ Festa della Liberazione”, il sindaco di Gerenzano, Ivano Campi, alle 10 – a nome di tutta la comunità gerenzanese – ha deposto le corone di alloro alla cappella e il monumento ai caduti, al cimitero del paese. “A seguito delle disposizioni in vigore per l’emergenza da coronavirus, non è stata possibile la partecipazione della cittadinanza alla cerimonia” viene ricordato dall’Amministrazione comunale. Non è mancato un toccante momento con la musica di una tromba. Anche a Gerenzano è stata dunque celebrato l’appuntamento del 25 aprile ma, come previsto dalle norme in vigore per frenare la diffusione del coronavirus, senza eventi o appuntamenti pubblici come è sempre avvenuto negli anni scorsi, con le associazioni locali.

(foto: alcuni momenti della cerimonia)

