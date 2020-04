25 aprile: il messaggio del partigiano saronnese Aurelio Legnani

SARONNO – Da sempre uno dei momenti più intensi del 25 aprile saronnese è il discorso di Aurelio Legnani, partigiano della 183 brigata garibaldina di Saronno. Quest’anno a causa dell’emergenza coronavirus e delle norme anticontagio non ci saranno cerimonie ufficiali ma l’Anpi ha raccolto un messaggio del saronnese registrato nella sua abitazione nel pieno rispetto di tutti le misure di sicurezza.

Ecco il video



“Molti degli anziani che sono scomparsi in questi giorni – spiega Legnani in uno dei passaggi più toccanti del videomessaggio – hanno vissuto gli anni tra il ’43 e il ’45 un periodo incancellabile per il popolo italiano. Un popolo che ha goduto della libertà e si è mostrato saggio ricostruendo il Paese”. Ma il pensiero del partigiano è per le nuove generazione: “Bisogna resistere sempre soprattutto per voi giovani che vi trovate a fare i conti con questa tragedia. Ero bambino quando si parlava della spagnola e mi ricordo che le persone morivano ancora dopo 3/4 anni. Ma ce la faremo, supereremo anche questa prova perchè siamo un popolo che sa fare”.

