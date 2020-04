LAZZATE – L’Ardor Lazzate ha creato le mascherine personalizzate, con i colori ed il logo della società calcistica, la cui prima squadra partecipa al campionato di Eccellenza. “La mascherina è in tessuto poliestere 100%, ha un trattamento emorepellente, ovvero respinge tutti i batteri, si può lavare fino a 20 volte in acqua a 40 gradi. La usi per 4 o 5 giorni e poi la puoi lavare… Se siete interessati potete contattare il numero telefonico 3483013636 oppure inviare una mail a DC.Dedprint17@gmail.com” fanno sapere della Ardor Lazzate.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: le originali mascherine con il logo ed i colori gialloblù dell’Ardor Lazzate)

25042020