CISLAGO – “Grazie al vostro aiuto siamo riusciti a donare dei saturimetri alla nostra attivissima Protezione civile di Cislago per la gestione dei Covid19. E ai nostri medici di base i dpi, i dispositivi di protezione personale, per continuare in sicurezza il loro prezioso lavoro: maschere ffp2, camici monouso e tute di protezione cat3. Se volete continuare a sostenerci con donazioni contattare la mail cislagocuore@gmail.com”. Così i responsabili di Cislago cuore, onlus locale sempre molto attiva in paese.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

