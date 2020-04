MILANO – “713 positivi su oltre 12.600 tamponi effettuati, diminuzione dei ricoverati e dei posti letto occupati in terapia intensiva. Sono veramente incoraggianti i dati trasmessi oggi dalla nostra Unita’ di crisi relativi al monitoraggio del Covid-19 in Lombardia”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando i dati di oggi.

“Finalmente – prosegue Fontana – le misure messe in campo stanno dimostrando la loro efficacia e se il trend si confermasse nei prossimi giorni, vorrà dire che siamo veramente sulla buona strada. Ringrazio ancora una volta tutti i lombardi per i sacrifici che stanno compiendo”. “Gradualmente – conclude il governatore – adottando tutte le misure di sicurezza, potremo tornare alla libertà, un poco diversa da quella di prima, almeno per un poco di tempo, ma pur sempre libertà”.

Nel Varesotto oggi si sono registrati complessivamente +38 casi, uno dei dati più bassi in Lombardia, dove comunque si è registrato il tasso più basso della progressione dell’epidemia da settimane a questa parte. Nel Comasco si sono invece registrati +71 nuovi contagi; in Brianza +45. In zona a Caronno Pertusella +1, stabile Saronno e gli altri paesi del circondario.

(foto: il governatore della Lombardia, Attilio Fontana)

25042020