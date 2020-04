[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Una buona notizia a Saronno per il 25 aprile, nella giornata odierna non si sono registrati nuovi casi. Il dato resta fermo al numero di ieri, 139 persone contagiate dall’inizio dell’epidemia ad oggi. Saronno va dal terzo al quarto posto nell’elenco delle località con maggior numero di contagi in provincia di Varese, dentro a Gallarate che ha compiuto il “sorpasso” alla luce di un incremento progressivo dei casi nelle ultime settimane.

Ecco il dato provinciale (tra parentesi i dati del giorno prima in caso di variazioni):

Varese 222 (218)

Busto Arsizio 247 (244)

Gallarate 144 (135)

Saronno 139

Nel Varesotto oggi si sono registrati complessivamente +38 casi, uno dei dati più bassi in Lombardia, dove comunque si è registrato il tasso più basso della progressione dell’epidemia da settimane a questa parte. Nel Comasco si sono invece registrati +71 nuovi contagi; in Brianza +45.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

25042020