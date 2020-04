[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

VARESE – Crescono poco i contagi in provincia di Varese, “solo” +38. Lo si desume dai dati forniti da Regione Lombardia nel tardo pomeriggio odierno; nel Comasco si sono invece registrati +71 nuovi contagi; in Brianza +45. In Lombardia il dato dei contagi più basso da settimane.

I casi per provincia oggi e l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 11.407 (+45)

ieri: 11.002 (+56)

l’altro ieri: 10.946 (+98)

BS: 12.540 (+65)

ieri: 12.475 (+167)

l’altro ieri: 12.308 (+130)

CO: 2.942 (+71)

ieri: 2.871 (+107)

l’altro ieri: 2.764 (+83)

CR: 5.906 (+39)

ieri: 5.867 (+60)

l’altro ieri: 5.807 (+101)

LC: 2.157 (+8)

ieri: 2.149 (+17)

l’altro ieri: 2.132 (+23)

LO: 2.903 (+67)

ieri: 2.836 (+3)

l’altro ieri: 2.833 (+46)

MB: 4.417 (+45)

ieri: 4.372 (+55)

l’altro ieri: 4.317 (+64)

MI: 17.908 (+219) di cui 7.547 (+80) a Milano citta’

ieri: 17.689 (+412) di cui 7.467 (+246) a Milano citta’

l’altro ieri: 17.277 (+277) di cui 7.221 (+105) a Milano citta’

MN: 3.082 (+25)

ieri: 3.057 (+35)

l’altro ieri: 3.022 (+45)

PV: 4.036 (+45)

ieri: 3.991 (+117)

l’altro ieri: 3.874 (+76)

SO: 1.130 (+42)

ieri: 1.088 (+32)

l’altro ieri: 1.056 (+44)

VA: 2.407 (+31)

ieri: 2.376 (+36)

l’altro ieri: 2.340 (+38)

