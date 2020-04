ROVELLO PORRO / ROVELLASCA / LOMAZZO / BREGNANO / TURATE – Buon 25 aprile nella bassa comasca, non si è registrato oggi nessun nuovo contagio per il coronavirus.

Ecco il dato per quanto riguarda i paesi della zona:

Rovello Porro 14

Rovellasca 18

Turate 43

Lomazzo 24

Bregnano 18

Nel Varesotto oggi si sono registrati complessivamente +38 casi, uno dei dati più bassi in Lombardia, dove comunque si è registrato il tasso più basso della progressione dell’epidemia da settimane a questa parte. Nel Comasco si sono invece registrati +71 nuovi contagi; in Brianza +45. In zona a Caronno Pertusella +1, stabile Saronno e gli altri paesi del circondario.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una veduta di Rovello Porro)

25042020