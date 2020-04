MILANO – Oggi niente conferenza stampa da parte di Regione Lombardia (si riprenderà lunedì) ma come tutti i giorni l’ente regionale ha diffuso i dati quotidiani del contagio per il coronavirus. Spicca il dato dei nuovi contagi, il più basso delle ultime settimane (ma sono comunque oltre 700 in un giorno).

Di seguito dunque i dati odierni e quelli dei giorni precedenti in Lombardia:

– i casi positivi sono: 71.969 (+713)

ieri: 71.256 (+1.091)

l’altro ieri: 70.165 (+1.073)

– i decessi: 13.269 (+163)

ieri: 13.106 (+166)

l’altro ieri: 12.940 (+200)

– in terapia intensiva: 724 (-32)

ieri: 756 (-34)

l’altro ieri: 790 (-27)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 8.489 (-302)

ieri: 8.791 (-401)

l’altro ieri: 9.192 (-500)

– i tamponi effettuati: 326.940 (+12.642)

ieri: 314.298 (+11.583)

l’altro ieri: 302.715 (+12.016)

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

25042020