CERIANO LAGHETTO – Videomessaggio del sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, per fare il punto dell’emergenza coronavitus sul territorio comunale. “Rispetto all’ultima analisi d una settimana fa, in questi giorni curva in salita ma c’è anche una buona notizia, 3 persone sono guarite, come confermato dai tamponi. E’ per questo che il numero di persone attualmente positive sul territorio è di 11! Le persone in sorveglianza sono aumentate, si sono inseriti alcuni nuclei famigliari: ad oggi è di 24 persone” ha riepilogato il primo cittadino cerianese.

Riguardo ai servizi, “sono 309 quelli erogati alla cittadinanza, compresi l’accompagnamento a persone per fare visite in ospedale, ed abbiamo potuto ritirare esiti esami clinici effettuati da persone anziane; grazie alla protezione civile che ha anche provveduto a consegnare circa 1.000 mascherine” ha sottolineato Crippa.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: riunione di Giunta prima dell’attuale fase dell’emergenza coronavirus)

25042020